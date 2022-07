La communauté du Coq Vert : s’engager au service de la transition écologique

Pouvez-vous nous présenter la communauté du Coq Vert ?

C’est une communauté lancée il y a deux ans avec l’appui du Ministère de la Transition écologique, en partenariat avec l’ADEME et dont Bpifrance gère la structuration et l’animation. Elle rassemble actuellement plus de 1000 membres, entreprises et dirigeants ayant engagé une démarche de transition écologique et énergétique, mais aussi des apporteurs de solutions vertes (greentech). Cette démarche vise à créer un élan collectif en faveur de la transition écologique et s’inscrit dans la lignée des communautés lancées par Bpifrance comme la French Tech, la French Fab ou la French Touch. L'adhésion est gratuite, mais pas automatique : pour l'intégrer, une entreprise doit apporter la preuve qu'elle a entamé sa transition.

Quel est la procédure pour l’intégrer ?

Les entreprises ou les apporteurs de solutions doivent candidater sur le site de Bpifrance en ligne. À la différence des autres communautés, intégrer la communauté du Coq Vert suppose de remplir des critères précis. Il y a en effet un processus de sélection durant lequel nous nous assurons que les entreprises ont bien engagé une démarche de transition écologique (via une aide ADEME, un soutien de Bpifrance dédié à la transition écologique ou un label spécifique identifié par l’ADEME et le MTE) ou qu'ils fournissent une solution permettant d'accélérer la transition du tissu économique (incluant la production d’énergies renouvelables).

Quel est son objectif ?

Dans le contexte du Plan Climat lancé par Bpifrance, l’objectif était de créer un élan avec des entrepreneurs et dirigeants déjà engagés sur ce sujet. En les rassemblant au travers de la communauté du Coq Vert, ils peuvent échanger, monter en compétence sur les enjeux clés afin d’accélérer leur transition, financer leurs projets, mais aussi développer des synergies entre membres ou avec d’autres acteurs de l’écosystème. Aujourd’hui, les membres se rencontrent et échangent sur des bonnes pratiques tout en s’appuyant sur l’expertise de Bpifrance.

Qui sont les acteurs de cette communauté ?

La communauté compte parmi ses membres autant d’offreurs de solutions que d’entreprises en transitions. On y trouve des acteurs de toutes tailles travaillant des secteurs et des territoires très divers. Les membres de la communauté ayant de l’avance sur leur transition écologique peuvent devenir des « éclaireurs ». Il s’agit d’ambassadeurs participant activement à la diffusion de leurs valeurs. Nous capitalisons sur leur profil pour partager les bonnes pratiques et insuffler un mouvement auprès d’autres dirigeants du réseau.

Comment les accompagnez-vous concrètement ?

La communauté du Coq Vert propose à ses membres un ensemble d’outils concrets pour mettre en visibilité les initiatives menées et accélérer leur transition écologique et énergétique. Nous organisons par exemple des événements comme Jour E qui s’est tenu le 5 avril dernier à Lyon ou l’animation de Fresques du Climat. Nous mettons également à disposition une bibliothèque avec du contenu exclusif, des vidéos et des podcasts sur la transition. Avec Bpifrance Université et Les Mines ParisTech, nous proposons un parcours de formation dédié aux membres avec des webinaires, des conférences et des ateliers. Nous diffusons des newsletters et proposons des espaces où chacun peut poser ses questions et échanger avec des pairs. Nous accompagnons ainsi des entreprises engagées dans des secteurs variés : gestion des déchets, transports, prêt-à-porter, traitement de l’air… Nous créons des synergies entre différents acteurs, différents métiers et différents secteurs en faveur de la transition énergétique et écologique. Dans le cadre du Plan climat, de nombreux dispositifs dédiés ont été développés tels que le Diag Eco Flux (pour réaliser des économies durables en réduisant les consommations d’énergies, d’eau et de matières), le Diag Décarbon’action (pour réaliser un bilan carbone, un plan d’actions de transition et une stratgie de valorisation de ce plan) ou encore le VTE Vert (pour recruter un jeune talent dédié à la mise en œuvre d’un programme de transition).

Quelles sont les perspectives de la communauté du Coq Vert ?

Nous souhaitons continuer à faire croitre la communauté et recruter toujours plus d’entreprises en transition, nous visons à doubler le nombre de membres d’ici à 2023. Dans le cadre du plan France 2030 proposé par l’État et tout ce qui va toucher à la décarbonation de l’industrie, nous créons de plus en plus de synergies avec la French Fab. Nous prévoyons également d’intensifier nos partenariats avec des acteurs locaux et nationaux afin d’accélérer la mise en relation entre membres.

