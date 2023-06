Renault, Orange, Airbus.... Ces industriels qui vont bénéficier du nouveau PIIEC sur la microélectronique

La commission européenne annonce ce jeudi 8 juin donner son approbation au nouveau projet important d’intérêt européen commun (PIIEC) visant à soutenir la recherche, l’innovation et le déploiement industriel des technologies de microélectronique et de communication sur l'ensemble de la chaîne de valeur des semi-conducteurs : des matériaux jusqu'à la conception et la fabrication des puces.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]