Superprofits, demande... Ce que propose la Commission européenne pour contrer la crise de l’énergie

«Il n’est pas juste de réaliser des bénéfices extraordinaires grâce à la guerre et sur le dos des consommateurs. Les bénéfices doivent être partagés et redirigés vers ceux qui en ont le plus besoin.» Dans son discours sur l’état de l’Union mercredi 14 septembre à Strasbourg (Bas-Rhin), la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a confirmé une piste qui circulait depuis des jours à Bruxelles pour tenter d’enrayer la hausse des prix de l’énergie en Europe: la taxation des «superprofits».

La Commission européenne a dévoilé une proposition de «règlement du Conseil relatif à un instrument d'urgence en matière d'électricité et à une contribution de solidarité du secteur des combustibles fossiles» - c’est son intitulé exact. En d’autres termes, une marche à suivre pour essayer de trouver une solution à la crise de l’énergie.

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]