Une étape de passée. Mercredi 11 mai, la commission de l’Environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (ENVI) du Parlement européen a adopté à une courte majorité (46 voix pour, 40 contre et deux abstentions) sa position sur le nouveau règlement proposé par la Commission européenne en vue de modifier les normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les nouvelles voitures et les camionnettes. Ce n’était pas un vote facile. Le sujet est très sensible car il s’agit très concrètement d’appliquer de nouvelles règles, plus contraignantes, à l’industrie automobile - un secteur qui pèse lourd en Europe. Mais l’UE est bien décidée à réduire d’ici à 2030 les émissions de gaz à effet de serre de 55% (par rapport aux niveaux de 1990), et considère que tout un chacun doit y mettre du sien.

La fin du moteur thermique ?

[...]