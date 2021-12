La commission d’enquête publique rend un avis favorable sur le projet d'enfouissement de déchets nucléaires à Bure

© Aurélie Barbaux La commission d'enquête publique a estimé que l’utilité publique du projet d’enfouissement des déchets radioactifs à Bure (Meuse) était « avérée ».

« C’est positif, même si ce n’est qu’une étape ». Voilà comment Patrice Torres, directeur du laboratoire de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra) de Meuse Haute-Marne, a accueilli l’avis favorable rendu lundi 20 décembre par la commission d'enquête publique sur le projet Cigéo (Centre industriel de stockage géologique).

Les cinq commissaires enquêteurs indépendants mandatés par l'Andra ont estimé que l’utilité publique du projet d’enfouissement en profondeur des déchets radioactifs à Bure (Meuse) est « avérée », mettant en avant un projet « mature » aux fondamentaux (lieu de stockage, technologie, géologie du site) « robustes ». Ils ont motivé leur décision par la quantité importante de déchets nucléaires « déjà produite et [qui] ne peut rester en l’état d’entreposage en surface ». Et ce, « bien qu’il reste encore des études à approfondir et des process à conforter ».

83 000 m3 de déchets nucléaires

