La Colombie fait tomber l'Uruguay aux tirs au but

Cette nuit, les quarts de finale de la Copa America se poursuivaient. L'Uruguay et la Colombie, que l'on peut considérer comme des outsiders, s'affrontaient à Brasilia. Au terme de 90 minutes très fermées et pas forcément agréables à suivre, les deux nations ont été embarquées dans une séance de tirs au but. Et à ce jeu là, ce sont les Colombiens qui ont été les meilleurs. Si les premiers tireurs de chaque équipe que sont Duvan Zapara et Edinson Cavanni ont inscrit le leur, ce ne fut pas le cas de José Maria Gimenez. Ce dernier a mis la Celeste dans une fâcheuse posture après l'arrêt de David Ospina. Finalement, c'est Matias Viña qui a définitivement éteint les espoirs de sa sélection en faisant une nouvelle fois briller Ospina. La Colombie retrouvera l'Argentine en demi-finale.