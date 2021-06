La Colombie démarre sa Copa America par une victoire

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Mariana Greif Les Colombiens peuvent remercier Erwin Cardona, unique buteur de cette rencontre à la 42e minute. /Photo prise le 13 juin 2021/REUTERS/Mariana Greif

Dans la deuxième rencontre du Groupe A de cette Copa America, la Colombie a dominé dans la nuit l’Equateur (1-0) à Cuiabá. Privés de leur star James Rodriguez, les Colombiens ont inscrit le seul but de la rencontre en toute fin de première mi-temps. Après un joli travail collectif, Erwin Cardona se retrouve seul face au gardien. Sans trembler, le numéro 10 de la sélection termine l’action et signe son sixième but en carrière pour la Colombie à la 42e minute. Au retour des vestiaires, l’Équateur conserve le ballon ( 59% de possession sur l’ensemble du match) sans parvenir à tromper la vigilance de David Ospina. Grâce à ce succès, la Colombie se classe deuxième derrière le Brésil, vainqueur du Venezuela (3-0). Les Vénézuéliens affronteront d’ailleurs les Colombiens lors de la deuxième journée. De son côté, l’Équateur est exempté et attendra dimanche prochain pour jouer son deuxième match dans cette Copa America, ce sera face au Venezuela.