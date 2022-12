La CME évalue le coût des biodéchets

Les Français trient leurs emballages ménagers depuis 1992 ; en vertu du décret 2021-1199 du 16 septembre 2021 pris en application de la loi Antigaspillage pour une économie circulaire (Agec), ils devront trier obligatoirement leurs biodéchets à partir de janvier 2044. Dans un an ! Le compte à rebours est donc enclenché. D’où une étude réalisée par Sage Industry pour la Confédération des métiers de l'environnement (CME) dans le cadre du Comité stratégique de filière (CSF) Transformation et valorisation des déchets pour évaluer le coût et les conséquences de cette nouvelle obligation pour les citoyens et les collectivités locales. Dans ce document de 70 pages qui propose « une analyse économique sur la collecte et le traitement des biodéchets », le surcoût est évalué, pour la première fois, entre 7 à 22 euros par an et par habitant.

