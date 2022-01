La CLCV demande à revoir l’information du consommateur

L’emballage est l’un des premiers outils d’information des consommateurs. À ce titre, il est régulièrement dénoncé comme trompeur par des associations de défense des consommateurs ou des organisations telles que Foodwatch. Cette fois, les accusations et les propositions d’amélioration émanent de Consommation, logement et cadre de vie (CLCV) qui dresse le bilan de cinq ans d’enquête. De 2017 à 2021, la CLCV a examiné les emballages et la composition de près de 900 produits, céréales du petit déjeuner, plats à base de bœuf, poissons panés, biscuits, produits végétariens, boissons énergisantes et yaourts. « Dans toutes nos enquêtes, nous avons identifié des pratiques communes utilisées par les industriels qui induisent le consommateur en erreur. Il est temps de les dénoncer et de faire bouger les lignes ! », lance-t-elle.

Des emballages qui ne reflètent pas la réalité

Les exemples abondent : des fraises sur un pot de yaourt qui n’en contient que très peu, voire pas du tout, des raviolis au bœuf qui ne comptent que 4% de bœuf, des produits très riches en matières grasses, sucre ou sel et qui ne les mentionnent pas alors qu’ils présentent des allégations nutritionnelles ou de santé avec des termes tels que « détox », un ingrédient utilisé en grande quantité – car peu cher – et non représenté sur l’emballage… La CLCV pointe ainsi « des emballages qui ne reflètent pas la réalité », « des produits qui ne méritent pas leur nom », l’origine inconnue des ingrédients, ou encore des produits pour enfants moins bons que les denrées classiques.

Aller plus loin dans l’encadrement réglementaire

L’association reconnaît aussi que, à la suite de ses dénonciations, des industriels ont modifié leurs pratiques, amélioré des recettes, supprimé des mentions, revu leurs emballages. Mais, pour tendre vers une généralisation de ces démarches, la CLCV estime qu’il faut aller plus loin dans l’encadrement réglementaire. Elle demande donc « la mise en place de seuils minimums d’ingrédients pour pouvoir mettre en avant leurs images sur l’emballage » ainsi qu’« un meilleur encadrement de l’utilisation des allégations nutritionnelles et de santé en fonction du profil nutritionnel global des produits ». De surcroît, elle estime « primordial d’instaurer des quantités maximales d’additifs, d’arômes, de sel, de matières grasses et de sucre dans les produits pour enfants ». Enfin, elle réclame « la mise en place d’une quantité minimale de l’ingrédient principal d’une recette pour que le produit puisse porter le nom "lasagnes/raviolis au bœuf", "galette/steak de soja" ou "poisson pané" ». Et, « sans attendre une réglementation contraignante », elle invite les industriels à, notamment, « plus de transparence sur l’origine des produits ».