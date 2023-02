La Citroën 2CV d'Astérix, logistique spatiale, Boeing 747 : le top 3 vidéo

Quand la Gaule rencontre la 2 CV, le partenariat improbable de Citroën et Astérix

Le constructeur Citroën a noué un partenariat avec les producteurs du film Astérix et Obélix : L’Empire du Milieu, en salles depuis le 1er février, pour leur fournir un char mêlant les caractéristiques de son iconique 2 CV et celles d'un chariot de l'époque gauloise. Un projet que les équipes de l'entreprise ont mené à bien en trois mois seulement.

The Exploration Company, la start-up franco-allemande qui veut révolutionner la logistique spatiale

Basée à Bordeaux et à Munich, The Exploration Company vient de lever 40 millions d’euros. De quoi accélérer le design et la commercialisation de ses premières capsules réutilisables, ravitaillables en orbite et capables de transporter du cargo vers les futures stations spatiales. La start-up veut, à terme, transporter des astronautes pour le compte de l’Europe.

La fabrication en timelapse du dernier Boeing 747

Plus de 50 ans après sa mise en service, le Boeing 747 tire sa révérence. Le tout dernier exemplaire de cet avion, notamment célèbre pour avoir démocratisé les vols long-courrier, a été livré à la compagnie cargo Atlas Air le 31 janvier. En hommage à la «Reine des Cieux», le constructeur américain a publié une vidéo dévoilant les coulisses de l'assemblage de cet ultime 747.