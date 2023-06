La cigogne et la canette

Emballement médiatique ! Depuis quelques jours, l’image fait le tour des réseaux sociaux, de la presse, de la radio et de la télévision et arrive fatalement chez Emballages Magazine. Le quotidien régional L’Est républicain a soulevé l’affaire dès le 15 juin. L’oiseau a été photographié le lundi 12 juin par Paul Bubba, un agriculteur accablé par « la connerie humaine ». Entre Charmoille et Vesoul (Haute-Saône), une cigogne, une espèce protégée, risque de mourir d'inanition, car son long bec est coincé dans une canette. Et pas n’importe laquelle : une canette de Coca-Cola. Le responsable est donc tout trouvé : une bien belle multinationale américaine. Le journaliste Hugo Clément interpelle sur Twitter : « Bonjour Coca-Cola France, pouvez-vous aider les ornithologues à sauver cette cigogne, qui a le bec coincé dans l’une de vos canettes ? Il faut déployer les grands moyens sinon elle va mourir. » La Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) appelle à l’aide. Son directeur général, Mathieu Orphelin, évoque des « drones » pour mener à bien la mission de sauvetage. Coca-Cola indique avoir pris contact avec la LPO...

Grande tristesse

Année après année, l’association Gestes propres et Citeo, société agréée pour la valorisation des emballages et papiers ménagers au titre de la responsabilité élargie des producteurs (REP), expliquent que tous les déchets abandonnés - les emballages, les matelas, les gravats, les pots de peinture, les voitures, les pneus, les mégots, les téléviseurs et autres réfrigérateurs - sont un véritable fléau. « Tout le monde dit qu'il pense à la biodiversité, mais il y a quand même encore des gens qui jettent des canettes, des plastiques, sans penser aux conséquences. C’est désolant », souligne Bernard Marchiset, président de la LPO en Bourgogne Franche-Comté. « La nature n’est pas une poubelle », renchérit Floozfloozlafripouille sur TikTok. « Tous les emballages vont dans le bac de tri », martèle Citeo.

Consigne pour recyclage

Quant à la consigne pour recyclage ou réemploi des emballages de boisson, il va falloir attendre la rentrée pour connaître le verdict après la concertation entamée par Bérangère Couillard, secrétaire d'Etat à l'écologie, au mois de janvier. Sur France Inter, Coca-Cola, en pleine préparation du déploiement d'un dispositif de réemploi inédit pour les jeux Olympiques en 2024, fait part de « sa grande tristesse » et rappelle son soutien à l'introduction d'un « système de consigne pour les canettes et les bouteilles, ce qui encouragerait les gens à les trier en vue de leur recyclage plutôt qu'à les jeter ». Dans une publicité dénichée par Creapills, la multinationale provoque : « N’achetez pas Coca-Cola... Si vous ne nous aidez pas à recycler. »

Heureux dénouement

Heureux dénouement pour cette fable moderne de la société de consommation ! Repérée par des élèves en sortie à La Truchère, la cigogne, très affaiblie, a été secourue, le mardi 20 juin en fin d'après-midi, par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS71) de Saône-et-Loire. Un drone a permis de la localiser et un filet de l’immobiliser. L’oiseau est pris en charge par le Centre Athénas spécialisé dans la faune en détresse. A défaut de morale, un lot de consolation : l'emballement médiatique a peut être servi à quelque chose...