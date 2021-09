La chute du marché automobile européen cet été pénalise les groupes Renault et Stellantis

L'épidémie de Covid-19, le spectre du bannissement des moteurs thermiques à l'horizon 2035 et la pénurie de composants électroniques... Difficile pour le marché automobile européen de garder la tête hors de l'eau. Selon les chiffres publiés par l'Association des constructeurs européens d’automobiles (ACEA) jeudi 16 septembre, l'Union européenne, le Royaume-Uni et les États-membres de l'Association européenne de libre-échange (Islande, Norvège et Suisse) ont enregistré 978 918 immatriculations de voitures neuves particulières en juillet 2021 et 724 710 en août. Soit respectivement une chute de 23,6 % et de 18,1 % par rapport aux mois de juillet et août 2020.