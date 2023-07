La chute des prix du gaz mine les résultats de TotalEnergies

TotalEnergies a présenté jeudi 27 juillet ses résultats du deuxième trimestre et du premier semestre 2023. Ces chiffres, bien que solides, présentent un net repli par rapport à l’année dernière et sont également inférieurs aux attentes de certains analystes. La multinationale a enregistré un résultat net ajusté à 11,5 milliards de dollars (-39%) sur le premier semestre et à 5 milliards sur le deuxième trimestre (-49%). Le chiffre d’affaires du groupe baisse également de 17% sur le premier semestre, pour atteindre 119 milliards de dollars. La clôture du deuxième trimestre présente des chutes particulièrement fortes, avec des revenus de 51,53 milliards de dollars (-27%), un Ebitda de 11,11 milliards (-41%), un cash-flow des opérations de 9,90 milliards (-39%).

De gros projets dans les cartons

