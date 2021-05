“La Chine veut vendre des robots au monde entier”, prévient Emil Hauch Jensen, le directeur général de Gain&Co en Chine

15 jours gratuits et sans engagement

La Chine compte 3 760 entreprises de robotique, dont plusieurs importantes. D’où vient cette dynamique ?

Le boom a vraiment débuté en 2015, quand la Chine a dévoilé son grand plan industriel Made in China 2025. Son objectif : devenir leader dans sept industries clés, dont la robotique. Le gouvernement chinois a donc soutenu un agenda ambitieux, dans les discours, mais aussi via des subventions à l’automatisation. La population chinoise vieillit et il y a un risque de déficit de main-d’œuvre qui explique sa volonté de gagner en productivité.