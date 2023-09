La Chine va-t-elle rouler sur l’Europe avec ses voitures électriques ?

Droit comme un I, les bras derrière le dos dans son costume bleu marine, Wan Gang observe avec sérieux la luxueuse berline électrique blanche qui trône devant lui, au centre du podium de la marque automobile chinoise Nio. Le visage caché derrière un masque chirurgical – protocole sanitaire oblige en ce mois de septembre 2021 –, à quoi pense donc le bureaucrate chinois de 69 ans, présent dans la ville de Hainan pour l’inauguration du troisième World New Energy Vehicles Congress ? Celui que l’on surnomme le père de la voiture électrique n’affiche aucun sourire, mais doit savourer le moment. Entre 2007 et 2018, cet ingénieur passé par le groupe Volkswagen a travaillé d’arrache-pied en tant que ministre de la science et de la technologie afin de faire évoluer le statut de la Chine de grand pays industriel à celui de grande puissance industrielle. Son idée majeure : développer une industrie automobile centrée autour de la mobilité électrique. Un pari osé, désormais sur le point de payer.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]