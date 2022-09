La Chine va sanctionner les directeurs généraux de Boeing Defense et de Raytheon pour des ventes d'armes à Taïwan

Les sanctions à l'encontre de Ted Colbert, directeur général de Boeing Defense, Space & Security, et de Gregory Hayes, patron de Raytheon Technologies Corp, font suite au feu vert du département d'État américain, le 2 septembre, à la vente d'équipements militaires à Taïwan.

Pékin considère Taïwan comme partie intégrante de son territoire.

Ces ventes portent sur 60 missiles antinavires et 100 missiles air-air, dont les fabricants respectifs sont Boeing Defense, une division de Boeing, et Raytheon.

Ted Colbert et Gregory Hayes seront sanctionnés "afin de protéger la souveraineté et les intérêts sécuritaires de la Chine", a déclaré le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, citant "leur implication dans ces ventes d'armes".

Mao Ning n'a pas donné de détails sur ce que les sanctions impliqueraient ou sur la manière dont elles seraient appliquées.

"La partie chinoise exhorte une nouvelle fois le gouvernement américain et les entités concernées à [...] cesser de vendre des armes à Taïwan et d'entretenir des contacts militaires entre les États-Unis et Taïwan."

La Chine a mené le mois dernier ses plus importantes manoeuvres militaires autour de Taïwan à la suite de la visite de la présidente de la Chambre américaine des représentants, Nancy Pelosi, laquelle a dit afficher le soutien des Etats-Unis à l'île.

