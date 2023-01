La Chine va lever les restrictions imposées au géant des VTC Didi

Selon une information de Reuters citant des sources, les autorités chinoises étaient prêtes à autoriser Didi à reprendre ses activités dans le pays dès cette semaine.

"Notre société a soigneusement coopéré avec l'examen de la cybersécurité du pays, a sérieusement traité les problèmes de sécurité trouvés dans l'examen et a effectué des rectifications complètes pendant plus d'un an", a déclaré Didi dans un communiqué lundi.

Didi prendra également des mesures efficaces pour assurer la sécurité de la plateforme et des données, et préserver la sécurité du cyberespace national, a ajouté l'entreprise.

La levée des interdictions est une étape clé pour Didi afin de revenir à une activité normale depuis le début de ses problèmes réglementaires en 2021, suite à la poursuite de l'introduction en bourse du groupe aux États-Unis contre la volonté du régulateur, et qui a pris fin en juin 2022 sous la contrainte.

Cette décision intervient alors que les responsables politiques chinois cherchent à restaurer la confiance du secteur privé et comptent sur l'industrie technologique pour stimuler l'activité économique, impactée par la pandémie du COVID-19.

(Reportage de Yingzhi Yang et Julie Zhu, version française Dine Kartit, édité par Kate Entringer)