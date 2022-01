La Chine sur le point de dépasser l’Europe et le Japon dans la production de puces

Depuis cinq ans, les Etats-Unis font tout pour contrecarrer les ambitions de la Chine dans les semi-conducteurs. Ils bloquent systématiquement les acquisitions chinoises et multiplient les embargos contre ses champions, dont HiSilicon dans la conception de circuits intégrés et SMIC dans les services de fonderie de puces. Peine perdue. Selon la SIA, l’association de l’industrie des semi-conducteurs, cette politique n’a fait qu’accélérer le développement de la Chine dans le secteur, porté par un fort soutien du gouvernement central et une refonte de la chaîne logistique au profit de sources domestiques.