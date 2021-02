La Chine se rapproche de Mars, vaccination Covid-19, robot Hyundai... Les cinq images de la semaine

Une sonde chinoise dans l'orbite de Mars

C’est au tour de la Chine de s’approcher de Mars au lendemain du succès des Émirats arabes unis. La sonde et le rover de la mission Tianwen-1 ont réussi à s'insérer en orbite de la planète rouge le 10 février. Ci-dessus, la sonde Tianwen-1 a pris un "selfie" lors de son voyage pour la planète Mars.

La vaccination anti-Covid continue... et Olivier Véran donne l'exemple

La vaccination des Français contre le Covid-19 se poursuit, lentement mais sûrement : la barre des deux millions de premières injections a été franchie cette semaine. Le ministre de la Santé a donné l'exemple : il a reçu sa première injection devant les caméras le 8 février.

Le projet de terminal 4 à Roissy retoqué

Le projet d'extension de l'aéroport francilien Roissy-Charles-de-Gaulle bat de l'aile. Le gouvernement français a demandé à ADP le 11 février d'abandonner le coûteux chantier.

Un nouveau robot quadripède pour Hyundai

Hyundai lève le voile sur un concept car doté de roues motrices pouvant se transformer en "jambes" si le véhicule a besoin de franchir des obstacles. Baptisé TIGER, il est une version plus petite d'Elevate, ce qui lui permet d'être transporté par drone sur le site de sa mission.

Un interrupteur sans fil et sans piles signé Legrand

Legrand a mis au point une nouvelle gamme d’interrupteurs sans fil et sans pile. Protégée par trois brevets et conçue en partenariat avec le CEA, cette technologie vise à réduire les opérations de maintenance liées à l’utilisation de piles et leur impact environnemental.