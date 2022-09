La Chine réduit les réserves de change des banques en soutien au yuan

Ce ratio de réserves de change obligatoires sera ainsi ramené de 8% à 6% à partir du 15 septembre, a précisé la Banque populaire de Chine (BPC) dans un communiqué publié sur internet.

Cette décision vise à améliorer "la capacité des institutions financières à utiliser leurs capitaux en devises étrangères", ajoute le communiqué.

Le yuan a perdu 8% de sa valeur face au dollar américain depuis le début de l'année et il a touché récemment son plus bas niveau depuis deux ans, un mouvement qui s'explique à la fois par la vigueur du billet vert sur les marchés mondiaux et par la dégradation continue des perspectives économiques de la Chine.

Sur la base des données disponibles s'arrêtant fin juillet, la réduction des réserves représente environ 19 milliards de dollars (19,1 milliards d'euros).

Plusieurs traders et analystes ont déclaré que l'annonce de la BPC était attendue et qu'elle visait entre autres à faire comprendre aux marchés que la baisse rapide du yuan était jugée indésirable par les autorités chinoises.

La banque centrale avait déjà réduit le ratio de réserves de change de 100 points de base en avril.

