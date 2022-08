La Chine redémarre l'EPR 1 de Taishan, un an après un incident lié à un problème d'étanchéité

Le parc nucléaire chinois récupère l'une de ses pièces maîtresses. China General Nuclear Power Group (CGN), le principal exploitant de la centrale nucléaire de Taishan (Chine), a en effet indiqué mardi 16 août que l'EPR numéro 1 avait été redémarré puis reconnecté au réseau électrique en début de semaine, plus d'un an après sa mise à l'arrêt. Le groupe chinois précise qu'aucune «anormalité» sur la centrale et ses environs n'a été constatée lors des diverses opérations d'inspection et de maintenance et affirme faire de la sécurité «une priorité».

Problème d'étanchéité

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]