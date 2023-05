La Chine, principale menace pour le prix des voitures électriques en Europe, selon la DG de Peugeot

"Pour moi, le plus grand danger est l'arrivée des constructeurs chinois (...) car ils arrivent avec des prix tout à fait compétitifs et de très bonnes voitures", a déclaré Linda Jackson lors du forum Future of the Car organisé par le Financial Times.

"Nous ne devons donc pas nécessairement essayer d'obtenir la voiture la moins chère mais celle qui apporte le meilleur rapport qualité-prix", a-t-elle ajouté.

(Reportage Gilles Guillaume, rédigé par Jean-Stéphane Brosse)