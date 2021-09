La Chine pourrait être neutre en carbone dès 2050, selon l’Agence internationale de l’énergie

15 jours gratuits et sans engagement

La déclaration avait à la fois rassuré et inquiété la communauté internationale. En septembre 2020, le président Xi Jinping annonçait que la République populaire de Chine «visera à ce que les émissions de CO2 atteignent un pic avant 2030 et à ce que la neutralité carbone soit atteinte avant 2060 ». Pour certains, c’était une bonne nouvelle d’apprendre que la Chine avait pris la mesure de l’urgence climatique et entendait prendre sa part dans la lutte pour le climat. D’autant que sans la Chine, le monde n’avait aucune chance de rester sous les 1,5°C de réchauffement d’ici à 2100.