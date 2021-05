La Chine, plus gros émetteur de CO2 et premier développeur de projets d'énergies renouvelables

La Chine n’est pas seulement le plus gros émetteur de CO2 dans le monde. Elle est aussi – et de loin – le pays qui a mis en service l'an dernier les plus importantes capacités d’énergies renouvelables. C’est ce que révèle l’Agence Internationale de l’Energie (AIE) dans son rapport publié mardi 11 mai et intitulé « Renewable Energy Market Update ». On y apprend que l’année 2020 a vu une augmentation considérable des capacités de production électrique obtenues à partir d’énergies renouvelables à l'échelle de la planète, avec 280 GW d’installations supplémentaires. Cela représente une hausse de 45% par rapport aux nouvelles capacités de l’année précédente, un taux plus vu depuis deux décennies. La bonne nouvelle est que cette tendance devrait se poursuivre dans les années à venir, pour devenir "normale", selon l'AIE.