La Chine en soutien des actions européennes avant Lagarde

À Paris, le CAC 40 gagne 0,63% à 6085,21.084,49 points vers 07h45 GMT. A Londres, le FTSE 100 prend 0,98% et à Francfort, le Dax avance de 0,4%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,31%, le FTSEurofirst 300 de 0,71% et le Stoxx 600 de 0,29%.

Les contrats à terme sur les principaux indices américains préfigurent pour l'instant une ouverture en hausse qui devrait permettre d'effacer les pertes subies lundi au terme d'une séance volatile. [.NFR]

Les marchés chinois, eux, sont en nette hausse après les déclarations de la Banque populaire de Chine réaffirmant sa politique accommodante et surtout l'annonce d'un raccourcissement de la durée de la quarantaine pour les étrangers arrivant dans le pays: l'indice SSE Composite de Shanghaï gagne 0,89%.

La nouvelle, qui s'ajoute à l'absence de nouveau cas d'infection locale à Pékin comme à Shanghaï sur les 24 dernières heures, une première depuis fin février, profite entre autres aux valeurs du luxe comme Kering, qui s'adjuge 0,92% ou Hermès (+1,08%).

Mais les progressions sectorielles les plus soutenues sont une nouvelle fois pour les matières premières, dont l'indice Stoxx progresse de 2,31%, et pour l'énergie (+1,55%).

Les investisseurs attendent désormais le discours que Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne (BCE), doit prononcer à partir de 08h00 GMT au Forum des banques centrales de Sintra, au Portugal.

Si certains jugent que le pic d'inflation a déjà été atteint, ce qui devrait permettre aux autorités monétaires de modérer leur discours, "d'autres, plus pessimistes, estiment que l'inflation est structurelle et durable et que l'action des banques centrales va provoquer une récession, notamment aux Etats-Unis où la probabilité est la plus élevée", explique Saxo Banque.

(Rédigé par Marc Angrand, édité par Nicolas Delame)