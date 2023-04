La Chine en passe de dominer les puces à technologies matures, les fabricants européens menacés

Les Etats-Unis font tout pour barrer à la Chine la route des technologies avancées de puces, comme celles des circuits logiques de 16 nanomètres et moins, des mémoires Dram de 18 nanomètres et moins ou encore des mémoires flash à 128 couches et plus. Mais dans les technologies matures, comme celles des microcontrôleurs, capteurs, Mems, circuits analogiques ou composants électroniques de puissance, ils lui laissent le champ totalement libre. La Chine en profite pour développer rapidement ses capacités de production, notamment dans les microcontrôleurs et les composants électroniques de puissance, deux familles de semi-conducteurs qui jouent des rôles-clés dans l’électrification de l’automobile et l’amélioration de l’efficacité énergétique de l’industrie.

