La Chine devance le reste du monde avec le premier mini-réacteur nucléaire à haute température en fonctionnement

Le réacteur de quatrième génération de Shidaowan a produit ses premiers watts le 20 décembre 2021.

La Chine prend de l’avance dans la course aux nouveaux réacteurs nucléaires. Le 20 décembre 2021, la centrale nucléaire de Shidaowan, située sur la côte de la mer Jaune, a produit ses premiers watts issus d’un réacteur de quatrième génération, dit à lit de boulets à très haute-température. Il s’agit du premier de cette catégorie à entrer en service dans le monde.

Puissance de 210 mégawatts

Ce réacteur de quatrième génération fait partie de la catégorie des petits réacteurs modulaires, ou SMR. La taille est réduite par rapport aux installations traditionnelles mais apporte plus de sécurité et permet de réaliser des économies sur les coûts d’exploitation. Le réacteur de Shidaowan représente à peu près un cinquième de la taille de Hualong One, un réacteur chinois de troisième génération (du même type que le réacteur européen EPR), démarré quant à lui en janvier 2021.

Cet article est réservé aux abonnés ABONNEZ-VOUS POUR LIRE LA SUITE Et accédez à tous les contenus et services de l' édition abonné, soutenez un journalisme d'expertise ! Découvrez nos offres déjà abonné ? Connectez-vous Demain se fabrique aujourd’hui ! A travers nos dossiers, nos chroniques, enquêtes, cas pratiques, ... notre rédaction de spécialistes vous livre des partages d’expérience et témoignages, et vous guide grâce à ses décryptages et ses sélections des meilleures pratiques : Innovations

Relocalisations / Made in France

Transitions écologique et énergétique

Transformation numérique

[...]