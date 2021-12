La Chine crée un géant des terres rares pour consolider sa place de leader mondial

L’annonce était attendue. Elle est désormais officielle. Les autorités chinoises ont annoncé par décret fin décembre la création du China Rare Earth Group, une nouvelle entreprise publique spécialisée dans les terres rares. Sous contrôle direct de l’Etat via la Sasac (31% du capital), cette entité est appelée à devenir le premier producteur mondial de terres rares lourdes. Elle aura pour ambition de «mieux répartir les ressources et de coordonner le développement sain du secteur national des terres rares», précise un communiqué publié sur le site Internet de la Sasac, agence publique chinoise chargée de superviser les actifs appartenant à l’État. Dans le détail, le China Rare Earth Group est issu de la fusion des actifs dans les terres rares de trois géants chinois (Minemetals, Chinalco et Ganzhou Rare Earth, qui se partageront 65% du capital) et de deux groupes de R&D et technologie, Grinm Group et le China Iron & Steel Research Institute Group (4% chacun).