La Chine annonce 66 milliards de dollars de subventions aux véhicules électriques et hybrides

Cet ensemble de mesures, largement attendu après l’engagement du gouvernement à soutenir le secteur, est annoncé alors que le ralentissement des ventes d’automobiles en Chine suscite des inquiétudes.

Les véhicules électriques et hybrides seront exemptés de la taxe à l'achat qui s'élève à 30.000 yuans par véhicule en 2024 et 2025.

Cette exonération sera réduite de moitié et plafonnée à 15.000 yuans pour les achats effectués en 2026 et 2027, a déclaré le ministère des Finances dans un communiqué.

"La prolongation de l’exemption fiscale sur les quatre prochaines années a dépassé les attentes du marché", a déclaré Cui Dongshu, secrétaire général de l’Association chinoise des voitures particulières (CPCA), ajoutant que cette coûteuse mesure suggère que de nouvelles mesures de relance sont peu probables.

La Chine a subventionné les achats de véhicules électriques pendant plus de dix ans, mais le programme a pris fin l'année dernière.

Les actions automobiles chinoises se sont redressées après l'annonce, les fabricants de véhicules électriques NIO et Xpeng progressant respectivement de 3,97% et 2,23%, contre une baisse de 1,98% de l'indice de référence de Hong Kong. Li Auto a également avancé de 2,18%.

Les nouvelles mesures prolongent l'exonération fiscale existante, censée expirer à la fin de 2023.

L’ensemble des mesures fiscales ciblant les véhicules électriques, mises en place pour la première fois en 2014 et prolongées trois fois jusqu'en 2022, ont dépassé 200 milliards de yuans l'année dernière, a déclaré le vice-ministre des Finances Xu Hongcai lors d'une conférence de presse.

Xu Hongcai a déclaré que le montant de l'exemption de cette année dépasserait 115 milliards de yuans, indiquant que les 520 milliards de yuan des nouvelles mesures seraient le montant le plus élevé jamais atteint.

Les incitations fiscales placent les véhicules verts au premier plan d'une vaste campagne visant à relancer la croissance chinoise.

Ces dernières années, le gouvernement a fortement encouragé les véhicules verts par des mesures incitatives qui ont soutenu le développement d'acteurs locaux tels que Li Auto, NIO et BYD.

BYD, soutenu par Berkshire Hathaway, la société d'investissement de Warren Buffett, vend désormais plus de voitures que Volkswagen en Chine.

Les analystes ont déclaré que le plafonnement de l'exonération d’impôts contribuerait à stimuler les ventes de modèles moins chers, produits par des entreprises chinoises, plutôt que les ventes de véhicules haut de gamme des constructeurs étrangers.

Les ventes de NEV ont souffert en début d'année après que le gouvernement a mis fin au programme de subvention à l'achat, mais elles ont rebondi après que les constructeurs automobiles, Tesla compris, ont réduit leurs prix pour défendre leur part de marché.

"Cela favorisera la croissance des véhicules électriques en Chine", a déclaré Susan Zou, vice-présidente de la société de recherche Rystad Energy, qui prévoit que les ventes de ces véhicules augmenteront de 30% en 2024, contre 15% estimés cette année.

Les ventes de véhicules électriques ont augmenté de 10,5% en mai par rapport au mois précédent, selon les données de la CPCA, et ont progressé de 60,9% sur un an, lorsque les restrictions sanitaires pesaient sur la production et les ventes d'automobiles.

De nombreux gouvernements locaux ont également annoncé de nouvelles mesures de relance, élargissant les diverses incitations mises en place cette année pour soutenir les ventes.

