"La chimie a été reconnue comme un secteur essentiel", se félicite Ilham Kadri, la PDG de Solvay

L'Usine Nouvelle. - Comment Solvay s’est organisé face au Covid ?

Ilham Kadri. - Cette crise unique a été un stress test pour nous tous. Nous avons œuvré sur trois axes : la sécurité de nos salariés, la protection de nos liquidités et enfin la continuité de l’activité. Le cœur des opérations s’est recentré au niveau local. Nos directeurs de Business Units implantés à l’étranger sont devenus les chefs d’orchestre de la lutte contre cette pandémie, car si cette crise est globale, elle a nécessité d’agir au niveau local pour nous permettre de rester agiles et réactifs. Nous avons beaucoup appris au début de cette crise de nos collaborateurs en Chine et en Corée du Sud et dès le mois de mars, nous avons diminué la densité de présence dans les bureaux et les usines, et protégé nos collaborateurs sur sites en les équipant de masques et de gels. Nous avons organisé le confinement en Europe et aux Etats-Unis bien avant que les autorités ne l’exigent.

