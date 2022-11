«La charge mentale du climat ne doit pas reposer que sur les jeunes», selon Valérie Masson-Delmotte

L’Usine Nouvelle - Vous avez étudié la physique des fluides à l'École centrale. Quels souvenirs en gardez-vous ?

Valérie Masson-Delmotte - Mon frère a eu un cancer à cette période, donc ça n’a pas été une période de fête et d’émancipation. Je me suis dit : la vie est courte, je vais infléchir mon projet professionnel vers ce qui me tient à cœur. J’ai adoré les cours de mécanique des fluides et j’ai mis de côté pas mal de cours non obligatoires pour aller à Jussieu écouter des cours en physique de l’atmosphère.

Kyle Allia - C’est à cette époque que vous vous êtes passionnée pour les sciences du climat ?

En fait, dès la Seconde. J’étais tombée sur un magazine de vulgarisation scientifique qui parlait des avancées en sciences du climat. Durant ma jeunesse, j’ai toujours rêvé en regardant les nuages lorsque je partais en camping avec mes parents dans les Vosges ou en Bretagne. En parallèle, le progrès des méthodes d’observation de la Terre depuis l’espace, l’étude des calottes des glaces et la modélisation du climat ont vraiment explosé dans les années?1980. Je me suis alors dit que j’aimerais travailler sur ces thématiques.

L’Usine Nouvelle Le climat était-il déjà perçu comme menacé ?

Oui ! Le premier rapport de l’influence humaine sur le climat a été publié en 1979 par l'Académie des sciences américaine. Le premier du Giec, dont je ne connaissais pas l'existence, est sorti lorsque j’étais en prépa. Le deuxième en 1995, lorsque j’étais en thèse. Je m’en suis servi pour construire mes connaissances en sciences du climat. Depuis, le constat de l’influence humaine sur le climat n'a fait que s’affiner.

K. A - Vous êtes aujourd’hui coprésidente du groupe numéro?1 du Giec. Selon vous, quels sont les trois grands enseignements du dernier rapport ?

Difficile de n’en ressortir que trois. Mais déjà, l’influence humaine sur le réchauffement du climat est un fait établi. L’intégralité du 1,1 degré de réchauffement est une conséquence des activités humaines. Ensuite, le réchauffement exacerbe les phénomènes extrêmes : pluies torrentielles, canicules, sécheresses. Et ces épisodes vont s’intensifier. Nous atteindrons 1,5 degré de réchauffement d’ici à vingt ans, même en prenant les trajectoires de forte baisse d'émissions de gaz à effet de serre, que les politiques actuelles ne suivent pas. Sans sursaut, on pourrait atteindre 2 degrés en 2050 et 3 °C en 2100...

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]