La CGT réclame la relocalisation de la production des puces essentielles à la souveraineté

Dans le contexte actuel de pénurie de puces, la CGT se veut à la fois force d’analyse et de propositions pour aider à comprendre les raisons de cette crise et esquisser des solutions pérennes. C’est le sens de la lettre ouverte adressée, le 6 décembre 2021, par ses représentants à quatre Comités stratégiques de filière (électronique, santé, automobile et sécurité), à Jean Castex, Premier ministre, Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance, et Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée en charge de l’Industrie.