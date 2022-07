La centrale nucléaire de Flamanville sort de la surveillance renforcée de l'ASN

Enfin une bonne nouvelle pour la centrale nucléaire de Flamanville (Manche). Celle-ci ne concerne pas l'EPR, qui devrait démarrer fin 2023 après de multiples retards et surcoûts, mais les deux réacteurs historiques de 1 300 MWe, mis en service en 1985 et 1986. L'Autorité de sûreté du nucléaire a en effet indiqué lundi 4 juillet avoir mis un terme à la surveillance renforcée qu'elle avait lancé sur ces derniers en septembre 2019. Une décision qu'elle avait prise « à la suite des difficultés rencontrées par le site depuis mi-2018 », rappelle-t-elle dans un communiqué, en évoquant notamment « un nombre élevé d’événements significatifs liés à des défauts de maintenance et des défauts de surveillance des prestataires ».

[...]