La centrale nucléaire de Bugey accueillera deux nouveaux EPR2

Petit à petit, la carte tricolore des futurs EPR2 se dessine. Après un conseil de politique nucléaire présidé par Emmanuel Macron mercredi 19 juillet, le gouvernement a annoncé avoir choisi le site de Bugey (Ain), situé à une trentaine de kilomètres de Lyon, pour accueillir deux réacteurs nucléaires de nouvelle génération EPR2. Cette décision conclut l’attribution des sites de construction pour les six prochains EPR2 français, qui avait commencé avec les centrales de Penly (Seine-Maritime) et Gravelines (Nord), qui accueilleront chacune une paire de réacteurs. Lui aussi localisé le long du Rhône, le site de Tricastin (Drôme) n’a pas été retenu pour ce projet mais des études sont en cours dans l’éventualité de bâtir ultérieurement d’autres réacteurs. Le coût de la construction des six EPR2 est estimé à 52 milliards d’euros, et les premiers d'entre eux seront mis en service à Penly, à l’horizon 2035-2040.

