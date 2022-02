La canette toujours en forme en 2021

Décidément, la crise sanitaire n’affecte pas le dynamisme des canettes en France. Alors que le marché avait atteint un niveau record en 2020, il a encore progressé durant l’année 2021. Ainsi, selon les données Iri, 22,3% des boissons ont été vendues en canettes, soit une augmentation de 0,3 point. Le GIE La boîte boisson, qui réunit les trois principaux producteurs européens présents en France que sont Ardagh Metal Packaging, Ball Packaging Europe et Crown Bevcan Europe, se félicite même d’enregistrer une croissance plus soutenue sur un an (+4,1%) que celle des bouteilles en plastique (+0,5%) et en verre (+3,3%) « malgré la réouverture, des bars, cafés, restaurants… et la reprise de la consommation sur place ».

