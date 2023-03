La canette grignote des parts de marché

Près de 6 milliards de canettes ont été produites en France en 2022, annonce le GIE La boîte boisson, sur la base des données Iri. Avec une croissance des ventes en volume de 3,2% par rapport à 2021, la canette représente désormais 22,6% des emballages de boisson vendus en magasins. « Soit + 0,3 point », se félicite l’organisation professionnelle. De préciser que ses ventes progressent plus vite que celles des bouteilles en plastique (+2,2% en volume) et en verre (-1,9%), et que cette croissance est supérieure à celle du marché. Avec 62% des ventes, le format 33 cl reste le préféré des consommateurs français. Mais toutes les contenances progressent : +9,7% pour la 15 cl et +14% pour la 25 cl. C’est même ce dernier format qui enregistre la plus forte hausse, tous emballages confondus.

