La campagne pour la succession à la présidence du Medef est lancée

Le dépôt des candidatures est ouvert ! Depuis le 6 mars, les prétendants à la présidence du Medef peuvent officiellement faire acte de candidature. Elu pour un mandat de cinq ans non reconductible, l’actuel président Geoffroy Roux de Bézieux doit en effet céder sa place en juillet 2023. Jusqu’à aujourd'hui, une "charte des candidats" leur imposait le silence sur leurs intentions. Objectif ? Ne pas nuire à une action patronale cohérente et soudée en la parasitant de luttes intestines. Cette charte élaborée par le comité statutaire et d’éthique du Medef a été respectée. Elle comporte de nombreuses recommandations valables pour l’ensemble de la campagne comme «"adopter en toute circonstance un comportement loyal conforme à la probité et à l’intégrité vis-à-vis du Medef" incluant "ses représentants élus et les autres candidat(e)s."

[...]