© Ina Fassbender La France jouera face à la Bosnie mercredi pour une place en demi-finale de l'Euro./Photo prise le 24 juin 2009/REUTERS/Ina Fassbender

Les matchs de barrage de l'Euro 2021 ont rendu leur verdict. La Bosnie rejoint la France en quarts de finale après s'être imposée face à la Croatie (80-69). Les Bosniennes ont profité de leur net avantage dans le secteur intérieur pour punir leurs adversaires dans un Rhénus Sport de Strasbourg acquis à leur cause. Dans l'autre partie de tableau, les barrages ont encore moins entretenu le suspens. L'Espagne tenante du titre a étrillé le Monténégro (78-51) et prend rendez-vous avec la Serbie. La Russie a facilement éliminé la Slovénie (93-75) et aura fort à faire face à la Belgique qui fait partie des favoris de la compétition. Enfin, la Suède a éteint l'Italie (64-46) et affrontera la Biélorussie pour une place en demi-finale.