La bonne nouvelle d'Airbus sur sa production le fait grimper en Bourse

"Le secteur de l'aviation commence à se remettre de la crise du COVID-19", a déclaré Guillaume Faury, directeur général d’Airbus, dans un communiqué. Le groupe a confirmé son intention d'augmenter le taux de production actuel du monocouloir A320neo de plus de 10%, faisant passer la production mensuelle de 40 engins à 45 d'ici fin 2021. Le géant européen de l'aéronautique a également annoncé un nouvel objectif ferme de 64 A320neo par mois d'ici le deuxième trimestre de 2023.

La bourse a apprécié: l'action Airbus grimpait de 5,33% à 102,88 euros à 10h57, entraînant dans son sillage l'équipementier aéronautique Safran (+2,94%). Airbus signait ainsi la plus forte hausse du CAC 40 à la Bourse de Paris.

La demande d'avions monocouloirs

Ces nouveaux objectifs de production interviennent après que Reuters a rapporté en mai que le groupe avait sommé ses fournisseurs de démontrer dès que possible qu’ils étaient prêts à produire davantage d’avions monocouloirs, tout en mettant en garde contre des problèmes de qualité industrielle. La demande d'avions monocouloirs se redresse avec la reprise des voyages intérieurs, notamment aux États-Unis et en Chine.

En prévision d'une reprise continue du marché, Airbus demande également à ses fournisseurs de permettre un scénario de 70 A320 par mois d'ici le premier trimestre 2024. "À plus long terme, Airbus étudie des opportunités de cadences allant jusqu’à 75 avions par mois d’ici à 2025", indique-t-il.

Les analystes de Jefferies ont qualifié les nouveaux objectifs du principal rival de Boeing de "plans de production percutants".

Quid des gros porteurs ?

Airbus a également donné un objectif ferme d'augmentation de la production du petit A220 de cinq avions par mois à six au début de 2022 et a déclaré qu'il envisageait une production mensuelle de 14 appareils du même modèle d'ici le milieu de la décennie. Le constructeur aéronautique a aussi indiqué que la production du gros porteur A350 devrait passer d'une moyenne de cinq par mois actuellement à six à l'automne 2022. La reprise des voyages long-courriers à bord de ce type d'avions devrait être la plus lente. Seule la famille des gros porteurs A330 n'a pas fait l'objet d'une révision à la hausse des objectifs de production et restera à une cadence moyenne de deux par mois, a déclaré Airbus.

"Ce message adressé à nos fournisseurs donne de la visibilité à l'ensemble de l'écosystème industriel afin de garantir les capacités nécessaires pour être prêt lorsque les conditions du marché l'exigeront", a commenté Guillaume Faury.

(Tim Hepher, version française Lucinda Langlands-Perry et Hayat Gazzane, édité par Blandine Hénault)