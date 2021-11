La bombe Foxconn s’apprête à chambouler le secteur des véhicules électriques

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © EPA/MAXPPP Un an après avoir lancé sa plateforme, Foxconn présente trois prototypes en partenariat avec Yulon Motor.

Le géant taïwanais de la sous-traitance électronique Foxconn était jusque-là connu comme le principal assembleur de l’iPhone d’Apple. Le voilà désormais à l’assaut de l’auto­mobile avec l’ambition de devenir le roi de l’assemblage de véhicules électriques. En octobre 2020, il annonce sa plateforme MIH (Mobility in harmony), présentée comme le « système Android de l’industrie de véhicules électriques ».

Son ­credo : rendre la voiture électrique aussi simple à construire qu’un smartphone sous ­Android, dans le but de faire tomber les barrières à l’entrée et ouvrir le marché à tout le monde. Un an plus tard, il présente trois proto­types de véhicules électriques en partenariat avec Yulon Motor, un constructeur automobile ­taïwanais qui assemble sous licence des voitures Nissan pour son marché local. Un aboutissement qui démontre le sérieux de sa démarche et donne le coup d’envoi industriel de son offensive.

Cet article est réservé aux abonnés ABONNEZ-VOUS POUR LIRE LA SUITE Et accédez à tous les contenus et services de l' édition abonné, soutenez un journalisme d'expertise ! Découvrez nos offres déjà abonné ? Connectez-vous Demain se fabrique aujourd’hui ! A travers nos dossiers, nos chroniques, enquêtes, cas pratiques, ... notre rédaction de spécialistes vous livre des partages d’expérience et témoignages, et vous guide grâce à ses décryptages et ses sélections des meilleures pratiques : Innovations

Relocalisations / Made in France

Transitions écologique et énergétique

Transformation numérique

[...]