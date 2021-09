La biscuiterie Poult va fermer son site d’Aire-sur-l’Adour

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Wikimedia/jytyl Face à la chute des ventes, la biscuiterie Poult à Aire-sur-l'Adour fermera ses portes en décembre 2021.

Le site d’Aire-sur-l’Adour (Landes) de la biscuiterie Poult va fermer ses portes mi-décembre 2021, comme l’a annoncé la semaine dernière la direction aux 47 salariés qui y travaillent encore. Chacune d’elles aura la possibilité de retrouver un emploi au siège de Montauban (Tarn-et-Garonne), toujours selon la direction.

« Cette décision s’inscrit dans le contexte d’un marché du biscuit en récession. De façon générale, on a consommé moins de biscuits durant les confinements. De plus, les grandes marques ont beaucoup innové, et la concurrence est de plus en plus rude. Nos ventes ont ainsi reculé de 10% depuis 2016 », assure un porte-parole de l’entreprise. Poult aurait perdu 7% de son chiffre d’affaires en un an, passant de 209 millions d’euros en 2019 à 195 millions en 2020.

Cet article est réservé aux abonnés ABONNEZ-VOUS POUR LIRE LA SUITE Et accédez à tous les contenus et services de l' édition abonné, soutenez un journalisme d'expertise ! Découvrez nos offres déjà abonné ? Connectez-vous Demain se fabrique aujourd’hui ! A travers nos dossiers, nos chroniques, enquêtes, cas pratiques, ... notre rédaction de spécialistes vous livre des partages d’expérience et témoignages, et vous guide grâce à ses décryptages et ses sélections des meilleures pratiques : Innovations

Relocalisations / Made in France

Transitions écologique et énergétique

Transformation numérique

[...]