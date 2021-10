"La biotech industrielle évolue à une vitesse phénoménale", décrit Michael Krel, partenaire chez Sofinnova

L'Usine Nouvelle - Sofinnova est plus connu pour investir dans les biotechnologies médicales. Comment s’est positionnée la société dans les biotechnologies industrielles ?

Michael Krel - Au milieu des années 2000, nous avons décidé de nous focaliser sur les sciences de la vie, sur le volet thérapeutique mais aussi sur les biotech industrielles. A l’époque, les Etats-Unis n’avaient pas encore le gaz de schiste, mais travaillaient sur leur indépendance énergétique et il y avait une très forte volonté de développer les biocarburants et la chimie renouvelable. Comme nous avons toujours un œil aux Etats-Unis, nous nous sommes engagés très précautionneusement, avec un petit fonds d’amorçage de 23 millions d’euros, dès 2012. Nous avons notamment investi dans DNA Script, dès le premier tour de table. En 2017, nous avons levé un fonds plus classique, de 125 millions d’euros, qui se définissait comme alternative au carbone fossile. Nous avons fait 10 investissements, répartis à un tiers en France, un tiers en Europe et un tiers en Amérique du Nord. C’est le fonds qui a investi dans Afyren. Nous allons en lancer un nouveau, très vite, et significativement plus important. Il sera axé sur les biotechnologies pour le développement durable dans quatre verticales : l’agriculture, l’alimentation, la chimie et les matériaux.