L'Usine Nouvelle - Qu’est-ce que la biopsie liquide, comment ça marche ?

Patrizia Paterlini-Bréchot - Il s’agit d’utiliser les liquides biologiques pour diagnostiquer et mieux traiter les patients. Nous l’appliquons à l’oncologie car on peut détecter des signaux faibles du cancer dans le sang. C’est utile pour le diagnostic précoce en oncologie, c’est même le plus grand défi dans ce domaine, avec aussi la plus grande valeur économique et en santé humaine. Notre plateforme ISET [isolation by size of tumor cells, isolation par taille de cellules tumorales, ndlr] détecte des cellules tumorales avec une spécificité et une sensibilité inégalées dans le monde. Nous avons des articles et des résultats publiés qui montrent que notre méthode peut détecter le cancer à des stades extrêmement précoces, ce qui a un véritable impact sur la survie des patients. Cette plateforme détecte toutes les cellules rares non sanguines qui circulent dans le sang, d’où le nom Rarecells. Rare, cela signifie qu’il y en a de une à quelques-unes dans 10 millilitres de sang au milieu de 100 millions de globules blancs et de 50 milliards de globules rouges.

Une goutte de sang suffit ?

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]