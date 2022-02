La bioéconomie européenne bénéficie d’un fonds de 300 M€

Le Fonds européen de bioéconomie circulaire (ECBF) a dépassé ses attentes en levant un total de 300 millions d’euros. Ce fonds, lancé en octobre 2020, vise à financer des entreprises en croissance dans la bioéconomie et l’économie circulaire biosourcée. Parmi les nouveaux investisseurs se trouvent, entre autres, Firmenich, GC, Invest NL, Allianz France et Landwirtschaftliche Rentenbank. Ils rejoignent ainsi les précédents actionnaires dont font partie Neste, Nestlé et Corbion. « Nous sommes fiers et reconnaissants d’avoir reçu la confiance d’investisseurs de sept pays différents pour faire progresser cet important secteur de croissance. Dépasser notre objectif initial de 250 M€ est un engagement important pour nous : avec l’expertise nécessaire, le fort dévouement de l’équipe de l’ECBF et les bons partenaires, nous pouvons faire de notre vision d’une bioéconomie une réalité », a commenté Michael Brandkamp, cofondateur et associé gérant d’ECBF.

Initié par la Commission européenne, l’ECBE – qui se revendique comme le premier fonds de capital-risque exclusivement axé sur la bioéconomie circulaire – vise à construire une économie durable à long terme et conduire la transformation d’une économie fossile en une économie circulaire biosourcée. A sa création, le fonds a bénéficié d’un engagement à hauteur de 100 M€ de la part de la Banque européenne d’investissement (BEI). Cet investissement de la BEI a été soutenu par « InnovFin –EU Finance for Innovators », une initiative du programme cadre Horizon 2020 de l’Union européenne pour la recherche et le développement technologique. « Nous sommes très heureux d’avoir été l’un des investisseurs principaux du Fonds européen pour la bioéconomie circulaire, qui apporte un financement crucial aux innovateurs du secteur de la bioéconomie. Qu’il s’agisse de solutions de gestion du stress hydrique, d’ingrédients à base d’insectes ou de la valorisation des pelures d’orange qui, autrement, seraient jetées, les premiers investissements réalisés par le fonds montrent le potentiel de ce secteur pour aider à relever les défis environnementaux de notre époque et contribuer à la transition de l’Union européenne vers une économie neutre en carbone et circulaire », a déclaré Christian Kettel Thomsen, vice-président de la BEI.