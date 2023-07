La BEI dévoile un fonds de €400 mlns pour aider à la reconstruction de l'Ukraine

BRUXELLES (Reuters) - La Banque européenne d'investissement (BEI) a dévoilé jeudi un nouveau fonds d'une valeur de 400 millions d'euros destiné à aider à la reconstruction de l'Ukraine avant que le plan à long-terme de l'Union européenne ne soit mis en place.

Seize des vingt-sept pays membres de l'UE ont annoncé qu'ils contribueraient au fonds de la BEI pour l'Ukraine.

Ce fonds prévoit d'accorder des subventions et des prêts, et d'offrir des garanties aux banques et aux entreprises ukrainiennes.

La France et l'Italie ont chacune apporté des contributions d'une valeur de 100 millions d'euros, qui, selon un directeur adjoint de l'institution, pourraient servir à réparer des infrastructures et à financer des petites et moyennes entreprises ou les services publics.

"Nous, l'Union européenne, finançons la résilience de l'Ukraine", a déclaré Teresa Czerwinska, la vice-présidente de la BEI.

Elle a précisé que 100 millions d'euros supplémentaires seraient alloués pour fournir une assistance technique à l'Ukraine afin de l'aider à utiliser l'argent de manière efficace.

L'UE s'est engagée le mois dernier à fournir une aide de 50 milliards d'euros à l'Ukraine pour les quatre prochaines années, afin d'aider à sa reconstruction.

(Reportage Gabriela Baczynska; version française Camille Raynaud, édité par Nicolas Delame)