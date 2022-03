La BEI apporte un nouveau soutien de 600 millions d’euros à STMicroelectronics

La Banque européenne d’investissement (BEI) apporte un nouvel appui financier à STMicroelectronics mercredi 2 mars. Il prend la forme d’un prêt de 600 millions d’euros destiné à aider le groupe à financer ses investissements de recherche et développement (R&D) et pré-industrialisation en Europe. Trois sites industriels en bénéficieront : Crolles, près de Grenoble en Isère, Agrate et Catane en Italie.

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]