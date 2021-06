La BCE relève ses prévisions de croissance et d'inflation

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Ralph Orlowski La Banque centrale européenne (BCE) a annoncé jeudi une révision à la hausse de ses prévisions de croissance et d'inflation, prenant acte de l'accélération de la reprise économique dans la zone euro. /Photo d'archives/REUTERS/Ralph Orlowski

Le nouveau scénario central de l'institution table sur une inflation de 1,9% en 2021 dans la zone euro contre 1,5% prévu en mars. La prévision pour 2022 est portée à 1,5% contre 1,2% mais celle pour 2023 est maintenue à 1,4%.

Le produit intérieur brut (PIB) des 19 pays ayant adopté la monnaie unique devrait parallèlement rebondir de 4,6% cette année (contre 4,0% prévu il y a trois mois).

La prévision de croissance pour 2022 a été portée à 4,7% contre 4,1% prévu en mars et la prévision 2023 est maintenue à 2,1%.

Christine Lagarde, la présidente de la BCE, a précisé lors d'une conférence de presse que l'inflation sous-jacente devrait augmenter progressivement mais que les pressions inflationnistes devraient rester contenues, les capacités excédentaires de l'économie suggérant un maintien de l'inflation sous l'objectif que s'est fixé l'institution, soit un taux légèrement inférieur à 2%, jusqu'à la fin 2023.

Elle a ajouté que la BCE s'attendait à une accélération de l'activité économique au second semestre de cette année et que l'inflation devrait s'accélérer au second semestre avant de refluer avec la dissipation de facteurs temporaires.

Voici les nouvelles prévisions des services de la BCE, avec le rappel des prévisions de mars entre parenthèses:

(Bureau de Francfort, version française Marc Angrand, édité par Blandine Hénault)