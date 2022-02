La BCE met en garde contre la fragilité du marché immobilier en zone euro

Cette mise en garde de la BCE n'est pas nouvelle, les banquiers centraux s'alarmant de longue date devant le gonflement d'une bulle immobilière alimentée par des taux extrêmement bas et par une politique prudentielle très souple.

Dans sa dernière lettre d'information en date https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/publications/newsletter/2022/html/ssm.nl220216_1.en.html, la BCE indique que l'immobilier commercial et l'immobilier résidentiel sont devenus une source de préoccupation et qu'ils seront soumis à une surveillance plus étroite.

"La supervision bancaire de la BCE a identifié l'exposition des banques aux marchés de l'immobilier commercial comme une importante vulnérabilité", dit la BCE, annonçant au passage l'instauration d'une "revue ciblée" visant un échantillon de banques particulièrement concernées.

"Le marché de l'immobilier commercial est perçu comme vulnérable à l'impact de la pandémie, avec des risques croissants de correction des prix à moyen terme dans le secteur de l'immobilier résidentiel et des signes de surévaluation potentielle des prix des logements et un endettement élevé des ménages."

(Francesco Canepa; version française Nicolas Delame, édité par Blandine Hénault)