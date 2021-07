La BCE évitera tout resserrement prématuré, assure Lagarde

FRANCFORT (Reuters) - La Banque centrale européenne (BCE) s'est engagée à ce que ses décisions soient "ancrées dans la durée" et ne commettra plus l'erreur de resserrer prématurément sa politique monétaire, a déclaré sa présidente, Christine Lagarde, dans un entretien publié mardi par le Financial Times.

La Banque centrale européenne (BCE) s'est engagée à ce que ses décisions soient "ancrées dans la durée" et ne commettra plus l'erreur de resserrer prématurément sa politique monétaire, a déclaré sa présidente, Christine Lagarde, dans un entretien publié mardi par le Financial Times. /Photo prise le 25 juin 2021/REUTERS/Olivier Matthys "L'utilisation d'"ancrées dans la durée" (dans l'exposé de la nouvelle stratégie de la BCE) est une indication du fait qu'il ne peut pas y avoir de resserrement monétaire prématuré comme on a pu l'observer par le passé", a-t-elle dit. Elle a ajouté qu'il était temps désormais de montrer que "la persistance dont nous avons fait preuve" avait l'effet souhaité en matière de relance de l'inflation dans la zone euro. (Reportage Francesco Canepa, version française Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)