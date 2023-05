La BCE devrait relever ses taux d'un quart de point en juin et juillet

(Reuters) - La Banque centrale européenne augmentera ses taux d'intérêt d'un quart de points à chacune de ses deux prochaines réunions, montre mardi une enquête de Reuters auprès d'économistes.

Plusieurs responsables de la BCE ont répété que la banque pourrait avoir besoin de relever ses taux plus longtemps que prévu, jusqu'à ce que l'inflation sous-jacente montre des signes significatifs de ralentissement.

Selon les 62 économistes interrogés entre le 10 et 15 mai, l'institution devrait relever son taux de dépôt de 25 points de base supplémentaires le 15 juin, pour le porter à 3,50%.

Bien que 20 d'entre eux s'attendent à ce que la BCE arrête ensuite son cycle de resserrement, ils sont 42 à anticiper un taux de dépôt à 3,75% en juillet. Parmi eux, cinq économistes tablent sur un taux à 4% en septembre.

La médiane des réponses des économistes indique que les taux resteront inchangés à 3,75% au moins jusqu'en avril prochain. Une seule personne prévoit une baisse de taux de 25 points de base cette année.

"Le message de plusieurs intervenants de la BCE (...) a clairement été du côté 'hawkish' depuis la réunion (du 4 mai), et les anticipations d'inflation des consommateurs ont augmenté selon leur enquête", a noté Ruben Segura-Cayuela, économiste chez Bank of America.

"A moins que quelque chose ne se produise, nous ne pouvons que réitérer notre avis selon lequel, malgré les craquelures qui apparaissent dans les perspectives, deux hausses supplémentaires de 25 points de base sont un minimum."

INFLATION SOUS-JACENTE

Alors que la hausse des prix dans la zone euro s'est légèrement accélérée en avril à 7% sur un an, l'inflation ne devrait pas revenir à l'objectif de 2% de la BCE avant au moins 2025. L'inflation de base devrait s'établir en moyenne à 5,5%, 5,0% et 3,9% respectivement aux deuxième, troisième et quatrième trimestres, puis à 2,7% en 2024.

"Compte tenu de son importance pour les orientations de la politique monétaire de la BCE, la trajectoire de l'inflation sous-jacente est essentielle pour les perspectives économiques et financières de la zone euro", a déclaré Ken Wattret de S&P Global Market Intelligence.

"Le cycle de hausses de taux pourrait se prolonger jusqu'au troisième trimestre, étant donné que l'inflation de base est toujours élevée, le taux de chômage historiquement bas et la croissance solide", a-t-il ajouté.

Une récession semble peu probable - 40% de chances dans les deux ans d'après la médiane des réponses - ce qui donne à la BCE une marge de manoeuvre pour relever les taux et observer les effets retard de ses précédentes augmentations.

Le consensus donne une croissance de 0,7% cette année, avant une hausse de 1,0% en 2024, ce qui représente un changement minime par rapport à l'enquête du mois dernier.

(Reportage Prerana Bhat; avec Sarupya Ganguly, version française Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)